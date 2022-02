Destiny 2: svelate le nuove esotiche da un leak

Destiny 2 di Bungie ha avuto una linea temporale molto turbolenta, ma per la maggior parte, negli ultimi due anni, il gioco ha fatto costantemente bene con uscite di espansione periodiche, aggiornamenti dei contenuti e altro. Mentre una nuova espansione per il gioco, chiamata La Regina dei Sussurri uscirà il 22 febbraio, sembra che il marketing per l’espansione potrebbe aver fatto trapelare alcuni dei suoi prossimi contenuti.

Pubblicato sul subreddit Destiny da un utente, Bungie ha pubblicato annunci per la prossima espansione Destiny 2 tramite Google Ad-Sense. Beh, sembra che gli stessi annunci potrebbero aver fatto trapelare accidentalmente le esotiche della prossima espansione. Non si sa ancora se le armi mostrate in azione sono esotiche pianificate per il rilascio, dato che Bungie è stata piuttosto silenziosa al riguardo. L’aziendanon ha ancora confermato nulla riguardo alla fuga di notizie, ma è probabile che la fuga di notizie abbia un certo peso. Indipendentemente da ciò, l’imminente espansione di Destiny 2 sta aggiungendo un sacco di cose con la sua espansione.