Disponibile il pre-order del Surface Laptop Studio

Surface Laptop Studio, il dispositivo Surface più potente mai progettato all’interno della linea, atteso in Italia per il prossimo 22 febbraio, è disponibile in pre-order a partire da oggi sul Microsoft Store e i principali retailer. Incredibilmente potente e infinitamente flessibile, Surface Laptop Studio arriva sul mercato italiano con il nuovo sistema operativo Windows 11 incluso. Disponibile in diverse configurazioni vanta processori Intel Quad Core di undicesima generazione serie H, fino a 32 GB di RAM e come scheda grafica la pluripremiata architettura NVIDIA Ampere RTX di seconda generazione.

Studiato appositamente per sviluppatori, professionisti, creativi, gamer e designer, Surface Laptop Studio offre il massimo delle performance per tutte le esigenze ed è ideale per chi necessita di un dispositivo potente e versatile per un uso continuativo.

Il nuovo Surface Laptop Studio è inoltre dotato una nuova Dynamic Woven Hinge ultraresistente, che permette la transizione dalla modalità Laptop, alla modalità Stage, sino ad arrivare alla modalità Studio, il tutto in un unico device. Il prodotto è disponibile per il pre-order sul Microsoft Store e i principali retailer a partire da €1.729 per l’utenza consumer (Surface Slim Pen 2 in omaggio).