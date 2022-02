Resident Evil 7: batte record di vendite

La serie di Resident Evil sta avendo un gradissimo periodo di successi, e negli ultimi anni ha visto costantemente buonissimi pareri da parte della critica e degli utenti. Da poco si ha avuto modo di vedere le statistiche sulle vendite della serie. Resident Evil 7 è in cima alla statistica.

Capcom ha fornito sul suo sito i dati di vendita aggiornati al 31 dicembre per una serie di giochi sulla sua pagina dei titoli di platino, e sembra che Resident Evil stia continuando ad andare avanti. In totale, le vendite della suddetta serie ammontano attualmente a 123 milioni di copie in tutto il mondo. Resident Evil 7 si attesta a 10,6 milioni di copie vendute, dopo aver venduto oltre 400.000 copie aggiuntive durante il trimestre precedente. Nel frattempo, il remake di Resident Evil 2 del 2019 non è da meno con oltre 9,3 milioni di copie vendute in tutto il mondo, che è anche di 400.000 copie in più rispetto alle vendite alla fine del trimestre precedente. Poi c’è il remake di Resident Evil 3 del 2020, che ha venduto altre 300.000 copie durante il trimestre, ed attualmente ammonta ad oltre 4,9 milioni di copie vendute. Resident Evil Village, nel frattempo, si attesta a 5,7 milioni di vendite, come annunciato da Capcom la scorsa settimana.

L’ultimo titolo della serie, Resident Evil 3 Remake è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC, mentre Resident Evil 7 è disponibile su PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.