Xbox Game Pass: ecco i giochi di inizio febbraio

Microsoft ha annunciato i titoli che si andranno ad aggiungere al servizio Xbox Game Pass per questo inizio di fabbraio: tra di loro ci starà anche CrossfireX, come vi avevamo fatto sapere stamattina.

Questa la lista completa, con il giorno d’uscita:

Contrast (Cloud e Console) [email protected] – 3 febbraio

Esplora un mondo onirico e vaudevilliano degli anni ’20, in cui puoi entrare e uscire liberamente dall’ombra. Incaricato di aiutare una giovane ragazza di nome Didi, dovrai svelare i misteri che si celano dietro la sua travagliata famiglia e gli oscuri segreti che devono essere svelati per rimodellare il suo futuro.

Dreamscaper (Cloud, Console e PC) [email protected] – 3 febbraio

Un roguelike d’azione rigiocabile all’infinito con un ciclo di gioco di veglia e sogno. Di notte, scava nel profondo del tuo subconscio, affrontando incubi in un mondo in continua evoluzione pieno di oggetti unici, abilità e sfide. Di giorno, esplora la città di Redhaven, costruisci relazioni e sblocca aggiornamenti permanenti per affrontare il prossimo sogno più forte che mai.

Telling Lies (Cloud, Console e PC) [email protected] – 3 febbraio

Un gioco thriller investigativo con una narrazione non lineare, Telling Lies ruota intorno a una cache di conversazioni video registrate segretamente. Con Logan Marshall-Green, Alexandra Shipp, Kerry Bishé, Angela Sarafyan, e diretto da Sam Barlow, creatore di Her Story e scrittore/designer di Silent Hill: Shattered Memories.

Besiege (Anteprima di gioco)(Cloud, Console e PC) [email protected] – 10 febbraio

Besiege è un gioco di costruzione basato sulla fisica in cui si costruiscono macchine da guerra per distruggere fortezze, annientare legioni di soldati, superare i pericoli e risolvere puzzle fisici. Nella campagna per giocatore singolo, conquisterete la vostra strada attraverso quattro isole distinte, ognuna con il suo tema, piene di livelli completamente distruttibili e vi vedranno mettere in ginocchio i vostri nemici.

CrossfireX (Console) – 10 febbraio

Disponibile dal day one con Xbox Game Pass: Gioca la prima campagna single-player di CrossfireX, Operation: Catalyst, sviluppata in collaborazione con Remedy Entertainment. Prendi il controllo di un’unità Global Risk, mentre attraversano il territorio nemico per salvare il loro compagno di squadra catturato e scoprire gli oscuri segreti del gruppo mercenario Black List.

Edge of Eternity (Cloud, Console e PC) [email protected] – 10 febbraio

Disponibile dal day one con il Game Pass: Affronta epiche battaglie a turni mentre segui Daryon e Selene nella loro ricerca di una cura per l’onnipresente Corrosion in questo grande racconto di speranza e sacrificio, creato da un piccolo team di appassionati di JRPG.

Skul: The Hero Slayer (Cloud, Console e PC) [email protected] – 10 febbraio

Skul è un frenetico action rogue-lite dove perdere la testa è incoraggiato. Con 100 personaggi giocabili, ognuno con le proprie abilità uniche e una tonnellata di oggetti che possono creare sinergie selvagge, le battaglie sono tanto elettrizzanti quanto impegnative.

The Last Kids on Earth and the Staff of Doom (Cloud, Console e PC) – 10 febbraio

Combatti orde di zombie e mostri in The Last Kids on Earth and the Staff of Doom, un RPG d’azione semi-aperto che racconta una nuova storia nella città post-apocalittica di Wakefield. Giocando nei panni dei sopravvissuti adolescenti Jack, Quint, June o Dirk, esplorerete le strade infestate dagli zombie nella vostra ricerca per fermare Malondre, un potente avversario per ottenere il Bastone del Destino.

Ark: Ultimate Survivor Edition (Cloud, Console e PC) [email protected] – 14 febbraio

Prova tutto ciò che il franchise Ark ha da offrire con Game Pass in questa collezione definitiva! Addomestica e cavalca creature primordiali mentre esplori terre selvagge, fai squadra con altri giocatori per competere in epiche battaglie tribali e viaggia insieme nella più grande avventura piena di dinosauri di tutti i tempi.

Infernax (Cloud, Console e PC) [email protected] – 14 febbraio

Disponibile dal day one con il Game Pass: Infernax è l’avventura di un grande cavaliere che torna alla sua patria solo per trovarla afflitta da una magia empia. Durante la sua ricerca per trovare e distruggere la fonte di questa corruzione con ogni mezzo necessario, dovrà affrontare creature spietate, bestie pericolose e terreni precari.

Questi invece i giochi che abbandoneranno il servizio Xbox Game Pass il 15 febbraio: