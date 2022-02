Chernobylite: svelata la data d’uscita su PS5 e Series X/S

Il noto publisher All In! Games e lo sviluppatore The Farm 51 hanno recentemente annunciato la data d’uscita su PlayStation 5 e Xbox Series X/S di Chernobylite, titolo disponibile attualmente sugli scaffali dei negozi per PC, Xbox One, PlayStation 4. Ebbene, secondo quanto annunciato recentemente da entrambe le compagnie, il titolo sulle console next-gen di Sony e Microsoft sbarcherà sul mercato dal 21 aprile 2022 insieme all’Enhanced Edition su PC.

Piotr Zygadlo, CEO di All In!Games, ha dichiarato:

Se l’anno scorso è un’indicazione, Chernobylite ha preso un posto degno tra i migliori giochi indie del 2021. La release next-gen è il naturale passo successivo che i fan del gioco hanno atteso con ansia. Siamo orgogliosi di dire che sarà il più grande rinnovamento visivo del gioco finora, e che grazie al rilascio simultaneo della Enhanced Edition per PC, i giocatori di tutte le piattaforme ne beneficeranno senza dubbio.



Le versioni PlayStation 5, Xbox Series e PC Enhanced Edition saranno disponibili per i proprietari esistenti come aggiornamento gratuito, e introdurranno una serie di miglioramenti tra cui il ray tracing e due nuovi profili grafici (risoluzione dinamica 4K a 30 frame al secondo; e risoluzione 1080p a 60 frame al secondo). La versione per PlayStation 5 introdurrà anche il supporto al grilletto adattivo e alla vibrazione del controller wireless DualSense e la compatibilità con le Activity Card.