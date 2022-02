Destiny 2 La Regina dei Sussurri: trailer su armi e armature

Poco fa vi abbiamo parlato di un leak sulle armi, ora invece Bungie ha pubblicato un nuovo trailer ufficiale su armi e armature di Destiny 2 La Regina dei Sussurri, che potete vedere in fondo alla notizia.

Il nuovo filmato di Destiny 2 La Regina dei Sussurri presenta alcune delle armi che i guardiani brandiranno contro Savathûn nella prossima espansione, oltre al nuovo equipaggiamento esotico e ai falcioni (una variante per classe). I guardiani potranno inoltre creare le proprie armi, forgiando così un potente arsenale personalizzato.

La Regina dei Sussurri lancia un nuovo archetipo di arma – il falcione – che i giocatori potranno sfruttare per contrastare la Covata Lucente. Il falcione è un’arma da mischia con visuale in prima persona che consente di affrontare direttamente i nemici, di sparare proiettili e non solo. Destiny 2: La Regina dei Sussurri esce il 22 febbraio.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo cosa succede al momento in Destiny 2: