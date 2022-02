Bloodborne PSX: disponibile il demake

La sviluppatrice Lilith Walther ha reso disponibile per il download, gratuito, Bloodborne PSX, progetto fan-made che mostra il titolo FromSoftware in prospettiva prima PlayStation. Il gioco è disponibile per PC Windows a questo sito, e per l’occasione è stato pubblicato anche il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa la descrizione del gioco:

RIPULIAMO QUESTE STRADE RIPUGNANTI

Viaggia nella gotica città vittoriana di Yharnam, le cui strade intrise di sangue sono piene di terrori indicibili nascosti dietro ogni angolo.

Impugna oltre 10 armi da cacciatore uniche usando lo Strategic Action Combat per sconfiggere i tuoi nemici. Schiva gli attacchi in arrivo con l’abilità di passo rapido del tuo cacciatore, para i nemici con la tua arma da fuoco quicksilver, e trasforma la tua trick weapon per adattare il tuo loadout a qualsiasi incontro in questa nuova esperienza 3D di nuova generazione che fonde RPG e azione in un modo che non hai mai visto prima.

Rimane solo una domanda: Riuscirai a sopravvivere alla notte?

Come scritto anche nel sito, Sony, SCEA e FromSoftware non sono affiliati a questo progetto fan-made, e tutti i contenuti sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Per quanto riguarda il gioco ufficiale, ricordiamo sempre dei rumor sul secondo capitolo e sulla versione PC.

Qui sotto vi lasciamo al trailer di lancio di Bloodborne PSX, ricordandovi che la sviluppatrice è anche lead programmer di Witch, JRPG di Heartstrings Studios.