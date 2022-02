Indie Live Expo 2022: annunciata la data

Ryu’s Office ha annunciato che ospiterà l’INDIE Live Expo 2022 dal 21 al 22 maggio. Sarà la prima volta che l’evento sarà diviso in due giorni, e le live stream saranno trasmesse in inglese, giapponese e cinese su YouTube, Twitch, Twitter e altre piattaforme da annunciare.

Il primo giorno sarà incentrato sui giochi indipendenti attualmente disponibili, con informazioni e un focus sui filmati di gameplay.

Il secondo giorno sarà caratterizzato da anteprime mondiali di giochi nuovi e non ancora annunciati, così come da nuove informazioni su titoli già annunciati, e da una funzione “INDIE Studios Around the World” e performance dal vivo.

L’INDIE Live Expo Winter 2021 ha stabilito un nuovo record di spettatori di 13,9 milioni di persone in tutto il mondo, presentando più di 560 titoli.

Gli sviluppatori interessati a partecipare all’INDIE Live Expo 2022 possono pre-registrarsi all’evento a partire da oggi fino al 24 febbraio alle 8:00 di mattina (ora italiana).

Il 4 febbraio uscirà anche il prossimo numero di INDIE Live Expo Letter, che include informazioni utili su marketing, promozione e sviluppo dei giochi, insieme a dettagli sull’impatto della partecipazione a INDIE Live Expo Winter 2021.

Ryuta Konima, fondatore di Ryu’s Office, ha detto in un comunicato stampa: