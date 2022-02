Phantom Breaker Omnia: presentati 2 nuovi personaggi

Sembra che non ci sia uno stop per le informazioni in arrivo di Phantom Breaker Omnia, l’ultimo gioco in arrivo di 5pb. Oggi sono state presentati ben due nuovi personaggi che si uniranno alla mischia nel gioco, e finalmente anche il pubblico occidentale potrà assaporare questo picchiaduro nipponico. In ordine, abbiamo Artifactor e Maestra:

Artifactor: Una capricciosa architetta cosmica appartenente a una razza di esseri divini conosciuta come Reverant. Una delle creatrici originali dell’universo che realizzò armi mistiche estremamente potenti conosciute come “Fu-mension Artifacts” per creare la realtà in cui ci troviamo. Al momento è l’unica Reverant rimasta di cui si hanno notizie.

Maestra: Risiedette nel Fu-mension Artifact di Mikoto, Maestro, finché la volontà di non combattere di Mikoto la fece materializzare. Sebbene sia ingenua e alquanto goffa fuori dal campo di battaglia, combatte con coraggio al posto di Mikoto, nutrendo un profondo affetto per la sua padrona. Estremamente protettiva, non si allontana mai da Mikoto.

Grazie all’arrivo di Artifactor e Maestra, il numero totale di personaggi arriva a 20, e il gioco si prospetta un picchiaduro niente male, con un cast ricco di personaggi. Per l’occasione, anche il produttore del gioco, SakariP, ha espresso il suo parere e sentimento sul gioco:

“È stato un cammino veramente lungo”, afferma il produttore SakariP, “ma sono entusiasta di poter finalmente mostrare i nuovi personaggi di Phantom Breaker: Omnia. A nome del team di sviluppo, mi auguro che Omnia possa soddisfare ogni aspettativa dei fan di Phantom Breaker e che continueremo a sviluppare insieme la saga di Phantom Breaker”.

Vi ricordiamo che Phantom Breaker Omnia arriverà il 15 marzo 2022.