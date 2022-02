Red Dead Online: i giocatori continuano ad essere delusi

Un nuovo aggiornamento di Red Dead Online è stato rilasciato oggi e i fan di Red Dead Redemption 2 e del suo spin-off non sono rimasti colpiti. Come ogni aggiornamento per mesi, il nuovo aggiornamento di oggi è tutt’altro che consequenziale. Non ci sono nuovi contenuti o miglioramenti che i giocatori hanno chiesto. Piuttosto, l’aggiornamento è in gran parte limitato a bonus e ricompense. Non solo l’aggiornamento è lontano da ciò che i fan di Red Dead Online stanno cercando, ma non c’è ancora una risposta formale da parte di Rockstar Games alla campagna Twitter “Salva Red Dead Online”, iniziata diverse settimane fa ed è sfociata in un trend su Twitter numerose volte, anche questa mattina. Mentre il tweet deve ancora disperdersi, sembra che potrebbe essere in via di uscita, con i fan che perdono la speranza nel salvare la modalità online. Non solo questo è un altro aggiornamento deludente, e non solo Rockstar Games continua a ignorare la suddetta campagna su Twitter, ma non si sa come sarà il futuro del gioco.

“Rockstar Games ha annunciato che gli eventi mensili per Red Dead Online continueranno nel suo notiziario per questo evento mensile. Si dice che gli eventi imminenti presenteranno bonus per i ruoli e le modalità di resa dei conti. Non posso dire di essere più sorpreso, ” ha affermato Videotech, un membro di spicco della community di Rockstar Games, su Twitter.

“Questa compagnia è davvero terribile. Questo è il modo migliore per dirla. Non sto più sprecando la mia energia… Mentre Rockstar ride dei suoi fan, è tornato alla moda. Come ho detto, ho finito. Sono non sprecare più le mie energie con loro. Sono una perdita di tempo, non meritano una community appassionata”.

Red Dead Online non sembra per niente messo bene: riuscirà a risollevarsi dalla polvere?