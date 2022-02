Monster Hunter: nuovi dati sulle vendite

Dopo aver rivelato i dati di vendita della serie di Resident Evil, Capcom ha reso pubblico dal suo sito un aggiornamento sui suoi titoli di Platino. La casa sviluppatrice ha rivelato che gli ultimi dati di vendita per i titoli hanno venduto oltre un milione di unità anche per i più recenti titoli della serie Monster Hunter. Al 31 dicembre 2021, ha confermato che il suo titolo più recente, ovvero Rise, abbia venduto 7,7 milioni di copie con vendite in aumento di 200.000.

Considerando che questi dati considerino le vendite effettuate anche nel periodo precedente al lancio del gioco su PC nel gennaio 2022, il totale attuale dovrebbe essere molto più alto. Pure Monster Hunter World e l’espansione Iceborne, anche venduti separatamente, continuano a funzionare eccezionalmente bene: ha venduto altre 200.000 copie per un totale di 17,8 milioni di unità. Questi ultimi dati però, non tengono conto delle vendite della Master Edition di quest’ultimo gioco di successo.

Di per sé, l’espansione Iceborne ha venduto 8,8 milioni di copie con altre 300.000 vendute nel tempo. Infine, c’è Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin che ha venduto altre 100.000 unità dall’ultima cifra riportata per raggiungere 1,4 milioni di vendite nella sua vita.

Ci si aspetta che quest’anno continui a essere redditizio per il franchise da quando da quando il DLC di Rise, ovvero Sunbreak, uscirà simultaneamente per PC e Nintendo Switch nell’estate 2022. Maggiori dettagli sull’espansione arriveranno questa primavera.

Monster Hunter Rise è disponibile per Nintendo Switch e PC.