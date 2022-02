Rocket League Sideswipe: disponibile la Stagione 2

Psyonix, lo studio di sviluppo di videogiochi con sede a San Diego, ha annunciato che la Stagione 2 di Rocket League Sideswipe, il titolo gratuito e standalone legato a Rocket League per piattaforme mobile, è disponibile dal 2 febbraio alle 4 p.m. UTC ( le 17:00 in Italia). La Stagione 2 vede il debutto di un nuovo Rocket Pass, Sfide Stagionali e l’inedita Modalità Volleyball.



La Modalità Volleyball è una modalità 2vs2 ad alta quota e saranno disponibili una rete centrale, una nuova palla e nessuna zona goal per squadra. I team otterranno dei punti quando la palla colpisce il terreno. La Modalità Volleyball rimpiazza la modalità Canestro della Stagione 1, seguendo la rotazione che avviene ogni Stagione. Un aggiornamento del gioco sarà eseguito quest’oggi alle 12 a.m. UTC (le 13:00 In Italia) per preparare il lancio della Stagione 2 e introdurre le Playlist Amichevoli. Le Playlist Amichevoli permetteranno ai giocatori di competere in varie Modalità di Gioco senza impattare il loro grado, esattamente come avviene per le playlist omonime di Rocket League. Le ricompense della Stagione 1 saranno distribuite subito dopo il lancio della Stagione 2 in base al grado più alto raggiunto dal giocatore durante la Stagione Inaugurale. Le ricompense della Stagione 1 sono Titoli e adesivi per la Chat Veloce. Ulteriori dettagli sulla Stagione 2 possono essere trovati sul sito ufficiale qui.

Rocket League Sideswipe è un gioco indipendente che porta il gameplay del calcio competitivo su quattro ruote del famoso titolo sportivo Rocket League sui dispositivi mobile con una nuova prospettiva sul terreno di gioco. Sviluppato intorno all’esperienza mobile, Sideswipe presenta un gameplay frenetico in diverse modalità di gioco, Partite Competitive online, stagioni e una enorme quantità di opzioni per la personalizzazione. Grazie a dei controlli intuitivi touch screen che rendono il gioco facile da apprendere sia per i vecchi fan di Rocket League e i nuovi giocatori, Rocket League Sideswipe è disponibile su dispositivi mobile.