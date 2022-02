Far Cry 6: disponibile il crossover con Rambo

Ubisoft annuncia All the Blood, una nuova missione gratuita ispirata e dedicata ai primi tre film di Rambo ora disponibile per i giocatori di Far Cry 6. Far Cry 6 è disponibile su Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, così come Windows PC tramite Ubisoft Store e Epic Games Store. I giocatori possono anche abbonarsi a Ubisoft+ su PC, Stadia e Amazon Luna.

Giocando a All the Blood, incontrerai e aiuterai un super fan di Rambo contro l’esercito di Yara in una sanguinaria furia vendicativa che sembra uscita direttamente dal blockbuster degli anni ’80, unendo stealth ad azione adrenalinica come nei migliori film di Rambo. Dopo aver completato la missione potrai sbloccare l’Arco della Vendetta, una mortale arma esplosiva capace di contrastare elicotteri e unità corazzate. Una volta sbloccato l’Arco della Vendetta, potrà essere usato, permanentemente, nel gioco.

I giocatori possono anche acquistare il bundle dedicato a Rambo, dando

loro accesso alle skin, veicoli e alle armi ispirate ai film con cui personalizzare i loro personaggi.

Nel gioco i giocatori vestiranno i panni di Dani Rojas, un abitante del posto che cerca di fuggire dall’isola di Yara, dopo che El Presidente Anton Castillo ha ucciso i suoi cari: in seguito ti unirai alla Libertad per vendicarti. Questo significa fare squadra con una varietà di alleati diversi, dai Montero, una famiglia di coltivatori di tabacco con profonde radici nelle campagne, ai Legends of 67, ex rivoluzionari esperti nella guerriglia. Un nuovo aspetto sono gli scudi, che possono essere usati per rafforzare la propria difesa in combattimento. Un’altra caratteristica interessante sono le Operazioni Speciali, che vedono i giocatori avventurarsi per tagliare i collegamenti della rete globale di Anton Castillo. Per maggiori informazioni sul gioco visitate il sito ufficiale qui.

