Xbox Game Pass: nuovo catalogo in uscita

Microsoft ha da poco rivelato la prossima lista di giochi in arrivo su Xbox Game Pass e PC Game Pass a febbraio. La lista è stata annunciata con un post sull’account Twitter di Xbox Game Pass.

Inizia il 3 di questo mese con Contrast di Compulsion Games, Dreamscaper di Afterburner Studios e Telling Lies di Sam Barlow. Gli ultimi due giochi saranno disponibili per console e PC insieme al cloud, mentre Contrast è strettamente per i giocatori console e cloud.

Il 10 febbraio, CrossfireX di Smilegate si unisce al servizio per console, includendo Operazione: Catalyst, una delle due operazioni per giocatore singolo. Per ottenere la seconda operazione, è necessario acquistare l’Ultimate Pack che include entrambe le operazioni, il gioco base e il Battle Pass Premium della Stagione 1.

Altri titoli disponibili sempre nello stesso giorno sopra citato, includono Skul: The Hero Slayer, Edge of Eternity, The Last Kids on Earth e Staff of Doom per cloud, console e PC. Besiege verrà lanciato anche in accesso anticipato. Infine il 14 febbraio, ARK: Ultimate Survivor Edition che include il gioco base e le espansioni Scorched Earth, Extinction, Aberration e Genesis Part 1 e 2, sarà disponibile insieme a Infernax, che saranno giocabili su PC, console e cloud.

I titoli che lasceranno il catalogo attuale sono:

– Control su Cloud, Console e PC

– Code Vein su Cloud, Console e PC

– Final Fantasy 12: The Zodiac Age su Console e PC

– The Medium su Cloud, Console e PC

– Project Winter su Cloud, Console e PC

– The Falconeer su Cloud, Console e PC