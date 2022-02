Fire Emblem Heroes: ecco gli eventi del quinto anniversario

Nintendo e Intelligent Systems hanno organizzato le celebrazioni per il quinto anniversario di Fire Emblem Heroes, che ha incassato oltre 656 milioni di dollari in tutto il mondo. Trovate maggiori informazioni sul sito ufficiale qui. Di seguito il comunicato di Nintendo:

Il mese scorso il titolo ha ricevuto un importante aggiornamento, la versione 6.0.0, che ha introdotto importanti novità. L’aggiornamento introduce il Libro VI, il prossimo capitolo del gioco. Promettendo una nuova storia che ti farà scoprire perché Veronica è tornata. Inoltre, sono state annunciate una serie di nuove modalità competitive che consentono ai giocatori di affrontare amici o altri giocatori a livello globale. Di seguito una panoramica degli eventi principali previsti per il quinto anniversario:

Fire Emblem è una serie di giochi di ruolo e strategia con intricati elementi di tattica e un livello di difficoltà che aumenta progressivamente.

Mentre prosegui nell’avventura, incontrerai e darai l’addio a molti alleati.

Quali sceglierai e come userai le loro capacità?

Storia

Nel Libro V di Fire Emblem Heroes, dopo che siete fuggiti per un soffio da un incubo senza fine creato dagli elfi oscuri, tu e i Guardiani siete di nuovo sotto attacco. Stavolta, il regno di Askr è minacciato da Reginn, la principessa del regno dei nani. Mentre il principe Alfonse affronta la principessa, percepisce esitazione nella sua assalitrice. In quel momento, Reginn rivela che il fratello è il re Fáfnir, e chiede di fermarlo. I Guardiani uniscono le forze con la mistica principessa nel tentativo di porre fine alla guerra. Fire Emblem Heroes è disponibile per dispositivi mobile. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.

Can you believe it? #FEHeroes has reached its 5th Anniversary! To express our gratitude to all you summoners out there, we're holding a 5th Anniversary Celebration! See the official website for a detailed schedule of in-game events and more information.https://t.co/ev6qIvzXSu pic.twitter.com/B8uFK2a7kH

— Fire Emblem Heroes (@FE_Heroes_EN) February 2, 2022