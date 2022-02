Teamfight Tactics Neon Nights: disponibile sul PBE

Durante la serata di ieri, al termine della manutenzione programmata che ha reso il server di testing (PBE) di League Of Legends e Teamfight Tactics non disponibile per due ore, è stata rilasciata la seconda metà del sesto set di TFT.

Il tema Neon Nights (per approfondire) introduce tutta una serie di modifiche importanti alle meccaniche del gioco che strizzano l’occhio ai fan di vecchia data, reintroducendo tutta una serie di dettagli presenti nei set precedenti, e presentandone di nuove ed interessanti.

Silco fa finalmente il suo debutto in Teamfight Tactics come campione costo 5.

Le modalità confermate sono:

Per provare le novità è necessario avere un account sul server di testing “PBE“.

(Se non avete ancora un account PBE potete crearlo QUI)

Ricordiamo inoltre che nei server principali è ora disponibile l’ultima patch di Teamfight Tactics Aggeggi e Marchingegni.

