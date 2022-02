Destiny 2 La Regina dei sussurri: record di pre ordini

Uno degli avvenimenti degli ultimi giorni, è stato che Bungie è stata acquisita da Sony Interactive Entertainment e si unirà ai Playstation Studios, anche se l casa sviluppatrice continuerà ad operare in modo autonomo sui suoi lavori. Ciò nonostante, nulla sta cambiando con Destiny 2 La Regina dei sussurri, la sua prossima grande espansione in arrivo tra pochi giorni.

In un recente post dell’account Twitter del gioco, dopo le ultime novità del gioco, la casa sviluppatrice ha rivelato che oltre un milione di giocatori hanno già preordinato l’espansione fino ad oggi. In effetti, è attualmente sulla buona strada per essere l’espansione più preordinata nella storia del gioco. Considerando che il franchise di Destiny ha avuto modo di iniziare a settembre 2014 , seguito da Destiny 2 lanciato a settembre 2017, è piuttosto impressionante vedere questa cifra in così poco tempo da quando è stata annunciata la suddetta espansione. Ha ancora più senso il motivo per cui Sony ha acquisito la casa sviluppatrice, considerando i propri piani per i titoli di servizi live.

Destiny 2 La Regina dei Sussurri verrà reso disponibile il 22 febbraio per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, PC e Google Stadia. Insieme a nuove missioni della storia, aggiungendo anche nuove funzionalità come la creazione di armi mentre si rinnovano le sottoclassi Void.