Breakout: Recharged, il classico ATARI ritorna

Breakout: Recharged è un titolo che farà venire i lacrimoni negli occhi dei retrogamer più navigati. Si, perché non si tratta di un semplice remake, ma di uno dei titoli di lancio ufficiali per l’attesissimo nuovo ATARI VCS, la console moderna che fa rinascere lo spirito dell’originale ATARI Video Computer System degli anni settanta. E quale titolo migliore per rappresentare la resurrezione del primo sistema basato su cartucce ROM se non proprio l’immortale Breakout? Il titolo originale è stato uno dei successi più grandi della casa statunitense, derivato dal classico PONG, ma in una inedita versione single player, decisamente geniale, ideata dallo stesso Nolan Bushnell.

Come diciamo sempre col nostro tormentone retrò… anche Breakout risorge e torna sul mercato! Perchè i grandi classici non muoiono mai, anzi, come dice il creatore di TETRIS, Alexey Pathinov, possono vivere per sempre. L’enorme successo in sala giochi di Breakout, che risale al 1976, e che vede tra i progettisti hardware anche Ed Logg, il leggendario creatore di Asteroids e Gauntet di cui abbiamo parlato in questa pagina, si ripete poco tempo dopo anche per la conversione casalinga, ovvero Super Breakout, che ha coinvolto nomi celebri come Steve Jobs e Steve Wozniak. Nel 1978 il titolo diventa un vero simbolo per l’ATARI VCS, e quindi vedere il suo remake ufficiale sul nuovo VCS degli anni venti è quasi un atto dovuto.

Breakout: Recharged, prodotto dalla nuovo società Atari Interactive Inc., ennesima rinascita della ATARI storica, viene sviluppato da SneakyBox ed Adamvision. Il gioco sarà disponibile a partire dal dieci febbraio sul mercato, non solo nella versione originale per ATARI VCS (quello moderno, ovviamente), ma anche per la maggior parte dei sistemi contemporanei, ovvero Personal Computer basati su Windows, Sony PlayStation 4 e PS5 , Microsoft Xbox One e Series X/S, oltre che per Nintendo Switch. Quest’ultima versione la trovate recensita sull’ultimo numero della rivista Game Pro sul portale Readly Italia, che trovate a questo LINK. Il titolo offre un buon comparto audiovisivo, a volte tendente allo psichedelico, con un gameplay rinnovato ma rispettoso dell’originale, ricolmo di bonus e con tre modalità di gioco, sia in single player che in multiplayer locale, con pieno supporto alle classifiche di ranking online. Breakout: Recharged saprà farsi amare dai nostalgici, ne siamo decisamente sicuri.