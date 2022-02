Genshin Impact: miHoYo annuncia la data per il live special 2.5

In questi giorni la community di Genshin Impact era in hype perché aspettava dalla miHoYo una conferma ufficiale per la data del live stream speciale versione 2.5. Tramite la pagina ufficiale di Twitter la miHoYo ha comunicato la data per lo special live dedicato alla versione 2.5 di Genshin Impact.

Il live streaming special di Genshin Impact versione 2.5 si terrà il 4 febbraio alle 7 AM EST / 5 AM PST (le 13:00 ore italiane).Il Live Stream durerà circa un’ora. Inoltre, lo streaming inglese avverrà contemporaneamente allo streaming cinese e si terrà su Twitch anziché su YouTube. Quattro ore dopo, lo streaming verrà trasmesso anche sul canale YouTube di Genshin Impact. Sembra che Twitch abbia tirato fuori il portafoglio per monopolizzare la vetrina di Inazuma e miHoYo prevede anche di raggiungere un nuovo pubblico e attirare nuovi giocatori con questa mossa. Nell’aggiornamento 2.5, confermata dalla presenza di Ei sul post di Twitter, sarà presente una re-run del banner di Raiden Shogun. Inoltre sul post è presente anche Yae Miko, uno dei nuovi personaggi a cinque stelle attesi dalla community. Si spera che il personaggio avrà un suo banner in una delle due metà della patch.

Il gioco si trova al momento nella La versione 2.4 è considerata come la patch più grande mai rilasciata finora. L’aggiornamento include una nuova isola sotterranea chiamata Enkanomiya, il ritorno del Lantern Rite e l’aggiunta di due nuovi banner. In questo modo sia nella prima metà della patch che nella seconda i giocatori possono scegliere tra due banner. La versione 2.4 introduce anche due nuovi personaggi Yun Jin, un eroe a quattro stelle e Shenhe che invece è a cinque stelle. La nuova isola è desolata e popolata solo da mostri già affrontati precedentemente come gli Herald e sarà introdotto anche un nuovo boss. Inoltre sono stati aggiunti due nuovi Hangouts con Beidou e Ningguang.

Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo.