League Of Legends: Renata Glasc disponibile sul PBE

Durante la serata di ieri, al termine della manutenzione programmata che ha reso il server di testing (PBE) di League Of Legends e Teamfight Tactics non disponibile per due ore, è stata rilasciata Renata Glasc, campione in uscita su League Of Legends nella patch 12.4.

Il campione si presenta con un kit unico in grado addirittura di modificare le azioni dei propri avversari. (per approfondire)

Dall’aspetto e dal nome atipico, Renata Glasc, ha sin da subito suscitato un certo interesse e curiosità nei fan che, già nelle prime ore hanno cominciato a litigarsela nel server di testing.

Per provare la baronessa chimica è necessario avere un account sul server di testing “PBE“.

(Se non avete ancora un account PBE potete crearlo QUI)

Nella serata di ieri è inoltre anche uscito sul PBE Teamfight Tactics Neon Nights (per approfondire).