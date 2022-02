Battlefield 2042: posticipato inizio stagione 1

Dopo che il CEO di Electronic Arts, Andrew Wilson ha affermato che Battlefield 2042 si sarebbe comportato “molto bene nel corso del tempo”, DICE ha delineato la prossima serie di aggiornamenti disponibile sul sito del gioco.

Un nuovo annuncio spiega per la prima volta che la prima stagione è stata posticipata all’inizio dell’estate. Ciò fornirebbe il tempo agli sviluppatori per concentrarsi sul miglioramento dell’esperienza del titolo visto il suo insuccesso, in modo da rendere più godibile l’esperienza di gioco che il titolo offre. Nel frattempo, il team di sviluppo sta cercando di aggiungere funzionalità come un quadro di valutazione rinnovato, attualmente previsto per metà e fine febbraio. Tuttavia, le funzionalità come il punteggio di uccisioni e morti e la segnalazione di fine round, verranno aggiunte in seguito. Anche il VOIP su tutte le piattaforme e i profili giocatore sono in lavorazione insieme a un sistema di ping e un ciclo di ricompense migliorati.

Per quanto riguarda Battlefield Portal, DICE cercherà di aggiungere più strumenti e modalità, modificando anche il modo in cui i giocatori ricevono punti esperienza. Per compensare il ritardo della prima stagione, i possessori della Gold e della Ultimate Edition riceveranno il pacchetto leggendario esclusivo Steadfast, che include la skin specialista “Resistenza zero” per Mackay, nuove skin per armi e veicoli, l’arma da mischia Rib Tickler e una nuova carta giocatore. Questi articoli cosmetici verranno consegnati quando il prossimo aggiornamento sarà pubblicato.

Battlefield 2042 è disponibile per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC.