Dragonball Z Dokkan Battle: nuovo evento

Nella giornata di ieri sul server Global di Dragonball Z Dokkan Battle è stata rilasciata la nuova campagna:

All-Out Battle! Chaotic Future World Campaign!

La nuova celebrazione si apre con un Dokkan Festival a tema Androidi.

La nuova unità Dokkan-Esclusive è infatti: “[Teq] Androids #17 (Future) & #18 (Future)”, accompagnata come di consueto da una Rare-Summon: “[Int] Dr. Gero & Android #19“.

Le unità in questione hanno creato molto scalpore sin da quando sono state rilasciate nella versione JAP (che ora sta celebrando il settimo anniversario) a causa di una nuova meccanica che permette di annullare determinati attacchi dei nemici, ed alle loro straordinarie capacità offensive e difensive.

We have prepared a video showing the abilities of "Androids #17 (Future) & #18 (Future)", who is now featured in the Dokkan Festival! Check out the character's Active Skill and Passive Skill! pic.twitter.com/0I8qgZl0Yk

— Dragon Ball Z Dokkan Battle (@dokkan_global) February 1, 2022