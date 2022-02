Dying Light 2 Stay Human : ecco il nuovo trailer sulle scelte

In vista del suo lancio globale questo venerdì, Techland ha pubblicato un nuovo trailer per Dying Light 2 Stay Human. Il video evidenzia le varie scelte che i giocatori possono fare e il loro effetto sul mondo, che è stata una caratteristica distintiva sin dall’annuncio iniziale del gioco.

Alcune scelte sono abbastanza semplici: se scegli di ascoltare invece di sfidare il consiglio di Hakon, allora un membro dei Pacificatori potrebbe offrirsi di aiutare. Quando assegni una risorsa importante come l’acqua, dovrete decidere a favore dei Pacificatori o dei Sopravvissuti. Ognuno offre vantaggi diversi come Trappole per auto o Airbag, anche se approfondirai anche le relazioni con la fazione fortunata. È attualmente disponibile per il pre caricamento su Xbox. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Più di 20 anni fa, a Harran, abbiamo combattuto il virus e abbiamo perso. Ora stiamo perdendo di nuovo. La Città, uno degli ultimi grandi insediamenti umani, è dilaniata dal conflitto. La civiltà è precipitata di nuovo in un oscuro Medioevo. Ma la speranza non muore.

Vestirete i panni di un viandante che ha il potere di cambiare il destino della Città. Ma le vostre eccezionali abilità hanno un prezzo. Tormentati da ricordi che non riuscite a decifrare, partite per scoprire la verità e vi ritrovate in una zona di guerra. Affinate le abilità: per fare amicizie e sconfiggere i nemici avrete bisogno sia di cervello che di muscoli. Svelate gli oscuri segreti custoditi da chi detiene il potere, scegliete con chi allearvi e decidete il vostro destino. Ma dovunque vi portino le vostre azioni, c’è una cosa che non potete mai dimenticare: dovete restare umani.

Dying Light 2 Stay Human uscirà il 4 febbraio per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC con la versione per Nintendo Switch posticipata a fine anno. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.