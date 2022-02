Shovel Knight Pocket Dungeon: ecco i dettagli del primo DLC con Random Knight

Yacht Club Games ha fornito dettagli sui progetti in corso nell’ultima vetrina Yacht Club Games Presents. Ha rivelato che Shovel Knight: Pocket Dungeon, uscito a dicembre 2021, avrebbe ricevuto un aggiornamento gratuito. Insieme alle correzioni di bug e alla qualità della vita, come i suggerimenti in multiplayer al termine di una partita aggiunge anche nuove opzioni di accessibilità.

Viene anche aggiunto il nuovo personaggio Random Knight. Sarà disponibile solo per i giocatori che hanno già sbloccato alcuni cavalieri e si trasformerà essenzialmente in un personaggio casuale quando inizierà una nuova corsa. Per quanto riguarda i tre pacchetti DLC, lo sviluppatore ha confermato che includeranno funzionalità come Online VS Mode e supporto mod per PC. Inoltre, vengono aggiunti nuovi personaggi, nemici e boss insieme a segreti, reliquie e oggetti aggiuntivi. Una data di rilascio per il primo aggiornamento e DLC deve ancora essere fornita. Di seguito una panoramica tramite la pagina di Steam:

Avventuratevi con Shovel Knight nelle profondità di Pocket Dungeon in un mix di avventura, puzzle e azione mai visto prima. Insieme alla tua misteriosa guida Puzzle Knight fatevi strada tra i nemici a colpi di pala, procurandovi nuove attrezzature e combattendo contro boss nuovi o conosciuti. Esplorate un racconto con infiniti colpi di scena, partite all’avventura con i vostri eroi preferiti e sfidate un amico in frenetiche competizioni testa a testa. Entrate in un mondo di puzzle di blocchi cadenti con un pizzico di dungeon crawl. Lottate contro vari nemici infliggendovi danni a vicenda in un sistema di combattimento unico. Un ibrido nuovo e mai visto prima. Raggruppate i nemici in attacchi a catena per prendere chiavi, potenziamenti e pozioni in grado di rigenerare la tua salute.

Shovel Knight: Pocket Dungeon è disponibile per PlayStation 4, Nintendo Switch e PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.