Disponibile il nuovo ASUS Vivobook 13 Slate Oled

ASUSannuncia la disponibilità in Italia del nuovo laptop ASUS VivoBook 13 Slate OLED (T3300), il primo portatile Windows 2-in-1 da 13,3 pollici al mondo ultra versatile, che offre nuove modalità di utilizzo ovunque ci si trovi, in qualsiasi condizione. Non c’è più la necessità di utilizzare diversi dispositivi per lavoro e intrattenimento: ASUS VivoBook 13 Slate OLED è un compagno dai molti talenti, grazie al suo brillante touchscreen OLED e al form-factor 2-in-1.

Il nuovo ASUS VivoBook 13 Slate OLED ha uno stile vivace e incredibilmente versatile, con una tastiera full-size rimovibile e una cover con stand in grado di ruotare di 170°. L’ASUS Pen 2.0 ad alta precisione è invece posizionata in un pratico supporto magnetico, così da essere sempre salda e a portata di mano. Questo laptop – equipaggiato con Windows 11 Home S per un’esperienza di fruizione sempre ottimizzata in tutte le modalità di utilizzo – è comodamente utilizzabile sia in orizzontale sia in verticale, con o senza tastiera, appoggiato o in mano: scrivere o guardare contenuti da qualsiasi angolazione e in qualsiasi posizione non comporterà alcuno sforzo.

Tutte le componenti di ASUS Vivobook 13 Slate OLED sono pensate e integrate nel portatile per offrire la miglior esperienza di utilizzo: batteria di lunga durata con ricarica USB-C, tecnologia Intel Bridge per una facile connessione a tutti i contenuti Android, tastiera rimovibile, sistema audio Dolby Atmos a quattro altoparlanti, doppia fotocamera (fronte/retro) e TouchPad ampliato, oltre che un meraviglioso display OLED in grado di offrire esperienze cinematografiche e iper-realistiche.

Ecco le caratteristiche principali del prodotto: