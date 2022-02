Gran Turismo 7 potrebbe avere diverse opzioni grafiche

La trasmissione State of Play dedicata a Gran Turismo 7 sarà presto in onda, il che significa che presto vedremo nuovi filmati di gioco e scopriremo altri dettagli sul prossimo simulatore di corse. Sembra, tuttavia, che alcuni dettagli abbiano già iniziato a trapelare. Come scoperto da ResetEra, un’anteprima pubblicata in anticipo dal sito greco GameOver (e che da allora è stata rimossa) affermava che, secondo il produttore della serie e boss di Polyphony Digital, Kazunori Yamauchi, Gran Turismo 7 avrà due modalità visive: una che consentirà prestazioni a 60 FPS e una che colpirà il frame rate e permetterà il ray tracing “per migliorare l’illuminazione, l’ombreggiatura e i riflessi sulle carrozzerie dei veicoli”.

Che Gran Turismo 7 avrà il supporto per il gioco a 60 FPS è qualcosa che è stato confermato un po’ di tempo fa, anche se la presenza di una modalità ray tracing sarebbe certamente una nuova informazione. In precedenza, era stato confermato che il gioco avrebbe usato il ray tracing esclusivamente nei replay, quindi non è chiaro se questo sia cambiato o se si tratti di un errore nella suddetta anteprima. Con ogni probabilità, però, ne sapremo di più con l’imminente presentazione dello State of Play, quindi rimanete sintonizzati per questi aggiornamenti.

Il titolo verrà lanciato il 4 marzo per PS5 e PS4.