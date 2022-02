Fortnite: crossover con Uncharted imminente?

Fortnite ha coinvolto un gran numero di personaggi ben noti e amati da una varietà di proprietà multimediali negli ultimi due anni, il che, naturalmente, ha incluso anche un certo numero di icone del gioco. Personaggi PlayStation first party come Aloy di Horizon Zero Dawn e Kratos di God of War sono entrambi entrati nello sparatutto free-to-play battle royale e sembra che presto potrebbero essere raggiunti da un altro megatone PlayStation.

Come riportato su Twitter, una sfida trovata nei file del gioco suggerisce che una collaborazione con Uncharted potrebbe essere presto in arrivo, con la sfida che chiede ai giocatori di “raccogliere tesori utilizzando una mappa del tesoro di Uncharted”. Inoltre, sembra che due skin per personaggi maschili dal nome in codice “Sleek” e uno sfondo speciale del negozio di articoli siano stati avvistati nel gioco, che potrebbe essere collegato a Uncharted.

Uncharted L’Eredità dei Ladri è uscito di recente, naturalmente, e più importante per questa storia, il film di Uncharted uscirà presto, quindi non sarebbe del tutto sorprendente se facesse un crossover promozionale con Fortnite. Se davvero sta accadendo presto, però, non dovrebbe passare molto tempo prima di avere un annuncio ufficiale.