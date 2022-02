Ziggurat 2: annunciate le date su console

Già disponibile su PC, Ziggurat 2 arriverà a brevissimo anche su console. Milkstone Studios ha infatti annunciato che il gioco sarà disponibile su:

PlayStation 4 e Playstation 5 : dal 4 febbraio

: dal 4 febbraio Xbox One e Xbox Series X/S : dall’11 febbraio (pre-ordini dal 4 febbraio)

: dall’11 febbraio (pre-ordini dal 4 febbraio) Nintendo Switch: dal 7 febbraio

Questa la descrizione del gioco, via Steam:

Ziggurat è tornato, ed ora è anche migliore! Usa potenti armi ed incantesimi per farti largo tra orde di nemici, migliora le tue abilità, scopri nuovo equipaggiamento ed esplora sotterranei labirintici in questo frenetico sparatutto roguelite. Sarai all’altezza della sfida?

Il male serpeggia nelle profondità!

In quanto membro di un potente ordine di stregoni, è tuo dovere proteggere l’umanità dalle forze del male. Affronta orde di nemici e temibili Guardiani in epici scontri dinamici. Studia le loro resistenze e debolezze elementali per massimizzare la tua efficienza, e ottieni esperienza per salire di livello e apprendere nuovi tratti che ti aiuteranno a raggiungere la tua meta tutto d’un pezzo.

Il meglio degli sparatutto in prima persona!

Ziggurat 2 si focalizza su combattimenti frenetici e mozzafiato, dove ogni errore viene pagato a caro prezzo. Ti serviranno destrezza, riflessi e capacità di gestire le risorse per avere una possibilità di sopravvivere contro i pericoli annidati tra le ombre e tornare vivo dalla tua missione.

Nessuna partita è uguale alla precedente!

Come quelli del suo predecessore, anche i livelli di Ziggurat 2 sono generati proceduralmente, ricchi di minacce e tesori per gli stregoni che osano addentrarvisi. Ma non è tutto: ora i livelli offrono maggior verticalità e varietà, nonché stanze più compatte che incoraggiano scontri rapidi e facilitano l’esplorazione.

Si torna alla Cittadella!

La Cittadella è il quartier generale della Fratellanza: qui puoi reclutare nuovi e vecchi alleati, nonché migliorare equipaggiamento ed abilità prima di affrontare la tua missione successiva. Scegli tra dozzine di armi sbloccabili, ognuna dotata di caratteristiche ben distinte, e ricorda che un’attenta preparazione può significare la differenza tra una schiacciante vittoria e l’amaro sapore della sconfitta.

Formula di gioco migliorata!

Ziggurat 2 è stato creato con l’obiettivo di superare il suo predecessore in ogni aspetto e offrire un’esperienza ancora più fluida e veloce, con sessioni di gioco più intense e un sistema di progressione più interattivo ed appagante.

Qui sotto potete vedere il tweet di Milkstone Studios, ricordandovi che il primo episodio della serie era uscito nel 2014 (anche su Wii U, nel 2016).