Sony pubblicherà 10 giochi live service entro marzo 2026 su PS5

La recente acquisizione di Bungie da parte di Sony è stata un po’ una sorpresa per molti, non solo per la portata e la natura dell’accordo, ma anche per ciò che significa per come PlayStation sta cambiando il suo approccio a lungo termine. Il CEO di PlayStation, Jim Ryan, ha parlato di come Bungie aiuterà lo sviluppo di giochi di prima parte del servizio PlayStation live, e di come l’acquisizione aiuterà Sony ad “accelerare notevolmente” i suoi ambiziosi piani nello spazio.

In effetti, sembra che questo inizierà a prendere forma nei prossimi anni. Parlando recentemente durante la chiamata trimestrale di Sony per i guadagni, il direttore finanziario, Hiroki Totoki, ha raddoppiato le recenti dichiarazioni di altri dirigenti PlayStation su come gli studi first party di Sony “impareranno da Bungie” in termini di creazione e sostegno di esperienze di servizio live. Totoki ha anche confermato che Sony prevede di rilasciare almeno 10 giochi del servizio live per la PS5 nei prossimi anni, entro marzo 2026.

Questi giochi devono ancora essere annunciati ufficialmente, naturalmente, ma alcune ipotesi educate possono essere fatte su ciò che questi potrebbero includere. Le partnership di PlayStation con i team indipendenti AAA Haven Studios, Deviation Games e Firewalk Studios sono tutte incentrate su nuove IP esclusive per il servizio live PS5. Naughty Dog, nel frattempo, sta lavorando su un gioco multiplayer standalone di The Last of Us, mentre Insomniac Games sta anche lavorando su un gioco online per PS5 (probabilmente legato a Marvel). Nel frattempo, i leak hanno anche affermato che un gioco free-to-play Twisted Metal è attualmente in lavorazione.

Naturalmente, Bungie stessa ha anche un nuovo IP multiplayer attualmente in sviluppo, anche se questo sarà lanciato come un titolo multipiattaforma.