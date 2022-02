San Valentino: le idee Microsoft Surface e Xbox

Mancano meno di due settimane al 14 febbraio, San Valentino, la festa degli innamorati. Per questo Microsoft ha fatto una lista di regali che magari qualcuno potrebbe fare per festeggiare, tra prodotti Xbox e Surface. Per ogni prodotto ne è stata fatta una scheda a tema, e le potete leggere qui sotto.

Controller Wireless Elite Xbox Series 2

Amore è… condividere la passione per il gaming sfoggiando controller da veri pro! Regalo perfetto per chi vuole ottenere il massimo delle performance durante il gioco, il Controller Wireless Elite Xbox Series 2 offre più di 30 nuove modalità di utilizzo per giocare da professionista. Ma non solo! È possibile adattare il controller al proprio stile di gioco, attraverso levette intercambiabili e la levetta di nuovo formato, con la possibilità di salvare fino a 3 profili personalizzati e 1 profilo predefinito direttamente sul controller, utilizzando il pulsante Profilo per effettuare il passaggio. Il Controller Wireless Elite per Xbox Series S si connette alle console Xbox Series X|S, Xbox One X, Xbox One S o Xbox One attraverso Xbox Wireless o tramite il cavo USB-C da 2,7 m (incluso) ed è inoltre compatibile con PC Windows, tablet, dispositivi Android e e iOS tramite Bluetooth o cavo.

Prezzo Controller Wireless Elite per Xbox Series 2: € 179,99

Xbox Series S

Priva di lettore di dischi e perfetta per giocare da soli o in due, Xbox Series S è l’hardware più piccolo mai progettato da Xbox, disponibile a un prezzo accessibile. Regalo perfetto per chi ha poco spazio in casa ma tanta voglia di giocare, Xbox Series S include una CPU 8 core Zen 2, che garantisce la velocità e le performance della nuova generazione. Progettata per far girare giochi a 1440p fino a 60FPS, Xbox Series S è ideale per immergersi in tante avventure di gioco grazie a Xbox Game Pass, un catalogo istantaneo con più di 100 giochi di grande qualità, EA Play, Gold e molto altro ancora.

Prezzo Xbox Series S: € 299,99

Cuffie stereo per Xbox

Ideali per il partner alla ricerca di un’esperienza audio immersiva durante le sessioni di giochi, le nuove Cuffie stereo per Xbox vantano un design leggero e confortevole e garantiscono prestazioni audio nitide, con cuscinetti auricolari di alta qualità e una manopola per il controllo del volume posizionata sul padiglione destro. Le cuffie sono compatibili con tecnologie di audio spaziale come Windows Sonic, Dolby Atmos e DTS Headphone:X, la cui personalizzazione è disponibile tramite l’app Xbox Accessori, che garantiscono suoni realistici e precisi, totalmente avvolgenti. Utilizzabili con console Xbox Series X|S, Xbox One e dispositivi PC Windows con un connettore jack da 3,5 mm.

Prezzo Cuffie Stereo per Xbox: € 59,99

PC Game Pass

Must-have imperdibile per tutti i PC Gamer che desiderano accedere a un catalogo di oltre 100 titoli di grande qualità con unico click, con PC Game Pass il divertimento è assicurato! Dai recentissimi Halo Infinite, Forza Horizon 5, Age of Empires IV fino ai celebri Minecraft e Sea of Thieves, con PC Game Pass è possibile giocare ai nuovi titoli di Xbox Game Studios e Bethesda Softworks il giorno del lancio, oltre a giochi indipendenti e campioni di incassi. Ma non solo! PC Game Pass include EA Play su PC Windows senza costi aggiuntivi. Con EA Play, gli abbonati hanno accesso a una raccolta dei migliori titoli di EA, a esclusive ricompense in gioco e alle versioni di prova in anteprima di alcuni nuovi giochi selezionati.

Prezzo PC Game Pass: € 9,99 al mese Per maggiori offerte e informazioni, visitare la pagina dedicata

Surface Pro 8

Per il partner alla ricerca di un dispositivo performante, senza rinunciare all’eleganza e allo stile, Surface Pro 8 è un’idea-regalo perfetta da non lasciarsi scappare. Dotato di un ampio touchscreen da 13 pollici e progettato per ottenere il meglio di Windows 11, Surface Pro 8 combina la potenza di un portatile e la flessibilità di un tablet, grazie all’esclusivo sostegno e alla tastiera staccabile con scomparto per conservare e ricaricare la Penna Slim Pen. Progettato per offrire prestazioni eccezionali, Surface Pro 8, disponibile nelle colorazioni Platino o Grafite, si arricchisce dei processori Intel® Evo™ Core™ di undicesima generazione e due porte Thunderbolt™ 4 che garantiscono la potenza necessaria per tutti i carichi di lavoro.

Prezzo Surface Pro 8: a partire da € 1.199

Prezzo Tastiera Signature Pro con Slim Pen 2: € 299,00

Surface Laptop 4

Surface Laptop 4 è il regalo perfetto per il partner alla ricerca di un dispositivo glamour e performante da sfoggiare in ufficio o mentre fa smartworking. Conservando il design iconico, la cura dei dettagli e i materiali del modello precedente, Surface Laptop 4 è disponibile nella versione con display touchscreen 3:2 PixelSense da 13,5” o nel modello da 15”, con finiture di metallo nell’elegante colorazione nera o platino, impreziosito dal tocco unico dell’Alcantara. Scegliendo tra un processore Intel Core di undicesima generazione oppure un processore mobile AMD Ryzen con Radeon Graphics Microsoft Surface Edition (8 core), Surface Laptop 4 è in grado di garantire un’esperienza di utilizzo fluida, perfetta per rispondere a tutte le esigenze moderne di multitasking.

Prezzo Surface Laptop 4 da 13,5’’: a partire da € 1149

Prezzo Surface Laptop 4 da 15’’: a partire da € 1499

Ocean Plastic Mouse

Scegliere soluzioni sostenibili, prediligendo prodotti progettati anche con l’ausilio di materiali riciclati, rappresenta un piccolo atto d’amore per prendersi cura del nostro pianeta. L’arrivo di Ocean Plastic Mouse sancisce, infatti, un piccolo passo avanti nel viaggio verso la sostenibilità già intrapreso da Microsoft. Il guscio di questo mouse eco-friendly è costituito al 20% da plastiche riciclate recuperate dagli oceani, un’innovazione nella tecnologia dei materiali che ha inizio con la rimozione dei rifiuti di plastica dagli oceani e dai corsi d’acqua. In più, il packaging utilizzato per il nuovo Ocean Plastic Mouse è privo di plastica ed è stato realizzato con legno riciclabile e fibre naturali di canna da zucchero.

Prezzo: € 27,99 euro

Tutti i prodotti Xbox e Microsoft Surface sono disponibili all’acquisto sul Microsoft Store e presso i principali retailer fisici e online.