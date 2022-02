Dying Light 2: mostrati i primi minuti di gioco in 4K

Oramai ci siamo: dopo-domani 4 febbraio, l’atteso Dying Light 2 Stay Human farà finalmente il suo debutto, su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S. Questa mattina vi abbiamo mostrato il trailer pubblicato da Techland sulle scelte di gioco, ora vi facciamo vedere i primi minuti di gioco.

IGN ha infatti pubblicato i primi 23 minuti di gioco, catturati in 4K su PlayStaion 5 nella modalità “performance”. In questi ultimi mesi lo studio polacco ha voluto mostrare al suo pubblico tante caratteristiche nel dettaglio di questo nuovo episodio, basti pensare ai Dying 2 Know; per chi ovviamente si vuole godere appieno ogni momento della storia, forse farebbe meglio a non vedere il filmato. Per gli altri, è qui sotto.