Team17 ha interrotto il progetto NFT

Con un breve messaggio, Team17 ha annunciato di aver interrotto il progetto NFT. Il publisher britannico aveva infatti intensione di entrare nel mondo dei non-fungible token, i certificati di proprietà non modificabili, con i propri MetaWorms NFT. Team17 infatti è lo studio che ha sviluppato la celebre saga Worms.

L’idea di entrare in questo mercato non era stato visto di buon occhio dai giocatori, e anche dai diversi team di sviluppo, come Aggro Crab (di Going Under) e Playtonic (di Yooka-Laylee), pubblicati da Team17, hanno avuto parole critiche nei confronti di questa scelta. Qui potete infatti vedere il tweet di ringraziamento di Aggro Crab dopo la decisione presa

Questo l’annuncio completo del publisher, sotto il tweet:

Team17 is today announcing an end to the MetaWorms NFT project.

We have listened to our Teamsters, development partners, and our games’ communities, and the concerns they’ve expressed, and have therefore taken the decision to step back from the NFT space.

— Team17 (@Team17) February 1, 2022