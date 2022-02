Chibig annuncia tre nuovi giochi

Chibig Studio, durante una live andata in diretta sul canale Twitch, ha annunciato tre nuovi giochi, si tratta di:

Koa and the Five Pirates of Mara

Mika and the Witch’s Mountain

Elusive People

Koa and the Five Pirates of Mara, rivede il ritorno di Koa (dopo Summer of Mara), che con il suo migliore amico Napopo vivono un’avventura ricca di azione nelle isole di Mara. Bisognerà battere trappole, girare per ambienti pericolosi ed esplorare una serie di paesaggi diversi alla ricerca di un bottino dei pirati rubato. Arriverà nel 2022 su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.

Qui sotto potete vedere il trailer d’annuncio.

In Mika and the Witch’s Mountain si farà la conoscenza di Mika, un’aspirante strega con una serie di poteri a metà. Per completare la sua formazione, deve aiutare i cittadini che vivono ai piedi della montagna, portando loro dei pacchi sulla sua scopa magica. Sarà disponibile durante il 2022 su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.

Qui sotto potete vedere il trailer d’annuncio.

In Elusive People, i giocatori devono trovare un modo per sopravvivere in un mondo non progettato per loro. Nei panni del “popolo sfuggente”, in miniatura, impareranno a coltivare il cibo in un annaffiatoio, usando cucchiai come vanghe e forchette per aratri. Farete viaggi pericolosi nelle diverse parti della casa in cerca di risorse, facendovi degli amici (e qualche colossale nemico) lungo la strada. Elusive People combina agricoltura, furtività ed esplorazione, per creare un’avventura fuori scala come nessun’altra. In arrivo su PC e console nel 2023.

Qui sotto potete vedere il teaser trailer d’annuncio.