Reggie Fils-Aime avrà un libro tutto suo il 3 maggio

Reggie Fils-Aime, l’ex presidente di Nintendo of America, pubblicherà un libro entro la fine dell’anno e ora ha una nuova data di uscita e una copertina finale. Il libro si chiama Disrupting the Game, con uno slogan: “Dal Bronx ai vertici di Nintendo”, e arriverà con grande sorpresa prima del previsto: il 3 maggio 2022. La copertina mostra il volto di Fils-Aime in primo piano, con un lato dell’immagine che sembra pixellato per fare apparentemente riferimento all’elemento di “interruzione” di tutto, e anche potenzialmente come Fils-Aime è iniziato in un’era di grafica più pixelata e ha visto l’azienda attraverso il Era HD. Questa copertina è stata progettata dall’editore, HarperCollins, e dal fotografo commerciale Brandon Hill. La descrizione del libro è la seguente:

“Impara da Reggie come sfruttare il pensiero dirompente per individuare le scelte di vita che ti renderanno veramente felice, conquistare le percezioni negative di coloro che ti sottovalutano o ti respingono apertamente e padroneggia la grinta, la perseveranza e la resilienza necessarie per dominare nel mondo degli affari e per raggiungere i tuoi sogni professionali”.

Reggie Fils-Aime è stato indubbiamente uno dei personaggi più amati e ricordati della storia del videogioco negli ultimi vent’anni. l’ex CEO di Nintendo of America è riuscito a collegare i fan dell’azienda nipponica nel mercato occidentale meglio di chiunque altro, e anche se nel 2019 ha lasciato il posto a Doug Bowser, verrà sempre ricordato come uno dei massimi esponenti di Nintendo in tutto il mondo. E non dimentichiamoci il suo fantastico meme: my body is ready!