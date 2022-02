Puzzle Quest 3: annunciato il lancio globale

Puzzle Quest 3 è stato annunciato parecchio tempo fa oramai e i ragazzi del team di sviluppo di Infinity Plus Two ci promettono un gioco con i fiocchi mentre si apprestano a perfezionarlo per renderlo il miglior possibile. Secondo quanto detto oggi da un trailer di presentazione su un nuovo eroe, il gioco ha ricevuto finalmente una data di uscita ufficiale, e arriverà infatti il primo marzo su Google Store, App Store e su Steam (Microsoft Windows). Proprio come i precedenti Puzzle Quest, il gioco non si differenzierà troppo dai predecessori, ma ci saranno twist in più per garantire una migliore esperienza di gioco generale per i nuovi giocatori del franchise. La descrizione del titolo è la seguente:

“Puzzle Quest 3 modernizza la popolare serie, offrendo una nuova interpretazione del sistema di combattimento puzzle. I giocatori potranno divertirsi nelle caratteristiche battaglie 1 contro 1 con nuove meccaniche puzzle, tra cui la possibilità di abbinare gemme in 8 direzioni per guadagnare mana e lanciare incantesimi contro i nemici, aprendo nuove possibilità strategiche ad ogni battaglia. La storia del gioco si svolge 500 anni dopo l’originale capitolo Puzzle Quest , nelle già conosciute terre di Etheria, dove gli eroi sono chiamati a salvare il regno da un nuovo male che minaccia la razza dei draghi.”

Con il trailer uscito oggi sono stati mostrati cinque classi di eroi che saranno presenti al lancio, a marzo. I giocatori potranno giocare come Paladino, Berzerker, Sciamano, Negromante o Assassino per scatenare potenti incantesimi e sconfiggere nemici in battaglie puzzle attraverso il mondo di Etheria. Il gioco richiama le sue celebri articolate meccaniche RPG e le storyline fantasy che hanno reso l’originale un grande successo, con piani per continuare a introdurre nuove classi e contenuti di gioco nel tempo. Inoltre, la fase di pre registrazione è disponibile: approfittatene per avere una copia in anticipo del gioco!