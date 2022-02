It Takes Two: da oggi si celebra il Two’s Day

Oggi è una giornata speciale per It Takes Two. Per quale motivo vi starete chiedendo? Molto semplicemente, la compagnia di Hazelight Studios ha voluto celebrare una nuova giornata dedicata esclusivamente al suo gioco dell’anno, e il 2 febbraio è stato scelto proprio per questo. Ma si tratta più di una semplice giornata fortunata: per invogliare i giocatori a fare squadra e a calarsi nei panni di Cody e May, oggi 2/2/22 Electronic Arts ed Hazelight Studios hanno deciso di scontare It Takes Two del 60% su tutte le piattaforme e lanciare alcune emozionanti sorprese sui canali social di EA Originals. Ogni copia del gioco include inoltre il Friend’s Pass, che consente di condividere gratuitamente l’avventura con un secondo giocatore. Il gioco ha una divertente trama ma con un profondo significato:

“Miglior gioco dell’anno ai Game Awards, It Takes Two è un’emozionante avventura in co-op che vede i giocatori calarsi nei panni di Cody e May, una coppia in conflitto che si trasforma in bambole attraverso mezzi magici sconosciuti. I giocatori devono aiutarli a superare le loro differenze mentre si fanno strada attraverso un viaggio pieno di gameplay allegramente dirompente e momenti oltraggiosi e sentiti, che mettono alla prova la loro collaborazione.”

Il gioco presenta un’avventura con elementi di platform carini e semplici. È progettato specificamente per essere giocato in modalità multiplayer cooperativo a schermo condiviso, il che significa che può essere giocato unicamente con un altro giocatore, connesso in locale o online. Il gioco presenta un gran numero di meccaniche di gioco di vari generi videoludici. Queste meccaniche di gioco sono collegate alla storia e al tema del livello. I giocatori nel corso del gioco acquisiscono diverse abilità, le quali devono essere abbinate tra loro per poter progredire nella storia. Il gioco include anche un vasto numero di minigiochi, ma se conoscete It Takes Two, allora molto probabilmente già lo sapete.