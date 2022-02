Mario Kart 9: possibile apparizione in una Nintendo Direct

Si dice che Mario Kart 9 farà la sua apparizione alla prossima presentazione del Nintendo Direct. Negli ultimi giorni, le voci hanno iniziato a prendere piede secondo cui Nintendo ha in programma di tenere il suo primo Direct del 2022 ad un certo punto nel mese di febbraio, proprio come l’anno scorso. E anche se dobbiamo ancora ricevere conferma che questo sarà effettivamente il caso, sembra che il prossimo gioco principale di Mario Kart potrebbe finire per essere svelato ogni volta che Nintendo terrà questa mostra. Secondo un insider dell’industria dei videogiochi che si chiama Zippo, Mario Kart 9, che è il nome non ufficiale che molti fan hanno usato per riferirsi al prossimo gioco della serie Mario Kart, dovrebbe fare la sua comparsa durante il prossimo Direct di Nintendo. Zippo afferma che questo nuovo Direct avverrà a febbraio e continua dicendo che potrebbe aver luogo “non appena la prossima settimana”. Mentre Zippo non ha detto molto su ciò che i fan dovrebbero aspettarsi quando si tratta di Mario Kart 9, hanno detto che il titolo è decisamente reale e dovrebbe essere annunciato presto. “Inoltre, se hai fatto scommesse in denaro delle dimensioni del Super Bowl sul fatto che questo nuovo Mario Kart non fosse reale, rimarrai senza molti soldi”, hanno scritto nel loro ultimo blog. Nel complesso, Mario Kart 9 è un gioco di cui abbiamo sentito parlare molto nel 2022. Per iniziare l’anno, è emerso un nuovo rapporto che affermava che il gioco era assolutamente in fase di sviluppo e che presto sarebbe stato “preso in giro”. Sebbene l’ultimo gioco di Mario Kart potrebbe non finire per essere rilasciato quest’anno, da allora sono emerse numerose voci e rapporti che suggeriscono che il titolo sta sicuramente accadendo e riporterà alcune funzionalità preferite dai fan. Resta da vedere se questi rapporti saranno accurati, ma sembra assolutamente che potremmo sentire qualcosa da Nintendo nel prossimo futuro.