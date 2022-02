Gran Turismo 7: tutte le novità dallo State of Play

Come promesso, Sony Interactive Entertainment e Polyphony Digital hanno messo in scena uno State of Play dedicato a Gran Turismo 7, esibizione che ha permesso di assistere a circa 30 minuti di spettacolo, tra gameplay e feature presenti nel nuovo racing-game atteso il 4 marzo 2021 su PlayStation 5 e PlayStation 4. Ma cosa offrirà il titolo? Scopriamolo subito!

Rally musicale

La prima cosa che farete sarà salire su una Carrera Porsche Speedster ’56 e cimentarvi nel Rally musicale. È una gara arcade accompagnata da musiche vivaci, in cui dovrete raggiungere dei checkpoint prima che il tempo si esaurisca. Per i nuovi giocatori sarà anche un modo per provare le dinamiche della simulazione di guida di GT e selezionare le impostazioni predefinite per l’uso di sterzo e pedale, nonché gli aiuti alla guida (frenata automatica, zone di frenata, traiettorie e altro).

Acquistare un’auto

Come visto in State of Play, la mappa del mondo sarà la vostra base nel mondo-resort di GT7. Il primo incarico da completare è l’acquisto di un’auto usata di propria scelta (in questo caso, una Toyota Aqua S ’11) con i crediti di gioco forniti. Una volta in possesso dell’auto, fate un salto al garage e poi al caffè.

Caffè

Questo accogliente locale offre “sfide Menu” di attività da completare per ottenere nuove auto e altre ricompense basate sui progressi compiuti. La prima sfida Menu prevede l’ottenimento di tre auto giapponesi compatte, tra cui quella acquistata poco prima. Una sarà quindi già nel vostro garage… ma come procurarsi le altre due? Facile: vincendole in gare specifiche menzionate nella sfida Menu. Visitate i circuiti nell’area Circuiti mondiali della mappa, completate gli obiettivi (in questo caso, piazzarsi almeno al 3° posto) e le auto saranno vostre.

Centro patenti

Il prossimo luogo che sbloccherete sarà il Centro patenti, in cui dovrete affrontare rigorosi test ben noti ai veterani di GT. Per fortuna, ottenere la patente B non è troppo difficile. Anche i neofiti dovrebbero riuscire a superare il test e procurarsela senza molte difficoltà. Le patenti B, A (e via di seguito) vi insegneranno tecniche preziose da applicare nel mondo di GT7.

Elaborazione

Con qualche auto nel garage e nuove tecniche di guida a disposizione, un menu del caffè vi indirizzerà verso un nuovo luogo: il negozio di elaborazione. Come potete immaginare, è un posto pieno di parti di tutte le forme e dimensioni (alcune sono visibili nel VOD). Giocando e facendo progressi ne sbloccherete ancora di più. Ottenendo nuove auto, ad esempio, aumenterete il vostro Livello collezionista. Al Livello collezionista 4 sbloccherete la categoria “Sport club” nel negozio di elaborazione.

Gareggiare, collezionare, sbloccare, elaborare… qualunque cosa facciate, probabilmente farete progredire qualche altro elemento del gioco. I menu del caffè vi indirizzeranno anche verso nuove aree e modalità: completarli è un ottimo modo di sfruttare tutto ciò che GT7 ha da offrire.

Questi contenuti caratterizzeranno le prime ore di gioco (a seconda dei vostri risultati nelle gare, nel completamento delle sfide Menu e così via), dopodiché potrete competere in uno speciale campionato su High Speed Ring. Ciò vi darà accesso a Brand Central, in cui potrete acquistare nuovi veicoli di oltre 50 costruttori ed elaboratori.

Questa è solo la punta dell’iceberg. Facendo progressi nel gioco sbloccherete molte altre funzionalità tutte da esplorare, come GT Auto in cui abbellire l’auto ed eseguirne la manutenzione, l’editor di livrea, Scapes, foto di gara e altro ancora. Guardate il VOD completo di State of Play per ulteriori informazioni.

Spero che dopo aver guardato questo aggiornamento su Gran Turismo 7 siate entusiasti quanto noi per questo nuovo capitolo della serie. Gran Turismo 7 uscirà il 4 marzo ed è già disponibile per il pre-ordine su PlayStation Store nelle versioni per PS4 e PS5.

Oltre alla versione PS5, la 25th Anniversary Edition include il codice digitale per la versione PS4: la scelta perfetta per chi possiede una PS4 e ha intenzione di acquistare prossimamente una PS5. Di seguito la replica completa dello State of Play.