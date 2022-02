Dying Light 2 Stay Human: ecco la patch day-one

Dying Light 2 Stay Human verrà lanciato presto anche dalla nostra parte del mondo, e chiaramente dopo aver visto i primi minuti di gameplay disponibile oltre oceano, c’è molta attesa per l’uscita del gioco di ruolo d’azione open world post-apocalittico.

Prima del suo lancio, gli sviluppatori di Techland hanno confermato tramite un post sull’account Twitter del titolo, che il gioco riceverà una patch del primo giorno che risolverà “mille modifiche”. Dai blocchi di progressione della storia e problemi di animazione, ai problemi con arresti anomali e altro. L’aggiornamento del primo giorno porterà moltissime rifiniture. La casa sviluppatrice ha fornito una breve panoramica di ciò che risolverà la patch, ma lo sviluppatore afferma che ci saranno “molte altre” modifiche nell’aggiornamento.

Per quanto riguarda la versione PC del gioco, la casa sviluppatrice afferma che continuerà ad essere aggiornata in tempo reale, con molte delle correzioni che arriveranno su console con la patch del primo giorno già applicata alla versione PC del gioco. La patch del primo giorno, nel frattempo, abiliterà anche il DLSS su questo fronte. Dying Light 2 Stay Human è stato sicuramente lanciato con notevoli problemi tecnici dall’altra parte del mondo, ma ha comunque avuto un inizio significativamente migliore rispetto al suo predecessore, quindi si potrebbe presumere che Techland sarà proattivo con le patch necessarie, soprattutto considerando l’efficacia con cui hanno affrontato i problemi durante il lancio del primo gioco. La casa sviluppatrice ha piani a lungo termine per quanto riguarda la tabella di marcia post-lancio del gioco, le correzioni necessarie arriveranno velocemente.

Dying Light 2 Stay Human verrà lanciato il 4 febbraio per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC, e poi nel corso dell’anno come versione esclusiva per il cloud per Nintendo Switch.

Note preliminari sulla patch della console del primo giorno:

– Risolto il problema con il blocco della trama di respawn infinito del broadcast.

– Correzione dei dialoghi che bloccano l’avanzamento della storia.

– Ritornare alla sessione cooperativa non fallisce nel caso in cui l’utente abbia effettuato

l’accesso.

– Risolto crash durante la consegna di parti elettriche a Carlos nel Bazaar.

– Risolti i problemi con l’abbassamento temporaneo del livello di difficoltà:

miglioramento della difficoltà adattiva per le IA

– Risolto crash causato dal renderer in background durante la transizione tra il menu e

le schermate di caricamento

– Limite di memoria complessivo di Wwise aumentato: correzione di suoni e voci fuori

campo mancanti

– Risolti i problemi con gli oggetti e l’IA che affondavano nel terreno su una superficie

piana.

– Risolto il problema con l’IA che a volte si bloccava/diventava immortale quando il

proprietario della sessione cambiava durante la morte.

– Aggiunta protezione contro potenziali arresti anomali.

– Aggiornamenti per ES, CH ed introduzione di DE.

– Aggiunte azioni di gioco mancanti che risolvevano la mancanza di risposta occasionale.

– Risolto il problema con l’opzione Modalità Streamer che non funzionava correttamente.

– Risolto crash all’apertura della schermata secondaria.

– Risolto il problema con la disconnessione delle sessioni cooperative dopo un certo

periodo di tempo.

Per PC:

– DLSS abilitato. Nitidezza DLSS predefinita migliorata.

– Risolto il problema con il gamepad che non veniva rilevato dal gioco prima che

qualsiasi movimento o azione fosse eseguita utilizzando una tastiera o un mouse.

That being said, we kindly ask you to wait until Feb 4th as by that time you’ll also get access to all improvements and fixes we’ve implemented within last weeks and will introduce with the day 1 patch. That’s the way to experience Dying Light 2 the way it’s meant to be played.

— Dying Light (@DyingLightGame) February 1, 2022