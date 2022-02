Tiny Tina’s Wonderlands è entrato in fase Gold

Tiny Tina’s Wonderlands , il prossimo sparatutto di saccheggio di Gearbox Software, è entrato nella fase Gold prima della sua uscita il mese prossimo. Ambientato nell’universo di Borderlands. I giocatori hanno il compito di sconfiggere il Signore dei Draghi e salvare il Paese delle Meraviglie mentre incontrano vari personaggi familiari. Di recente sono state rivelate le ultime due classi per il titolo.

Per raggiungere questo obiettivo, ci sono sei diverse classi tra cui scegliere, come il Guardaspore in stile ranger; per i giocatori che desiderano utilizzare le arti oscure, allora il Graveborn torna utile mentre il Brr-Zerker è dotato di un’ascia pesante. Quando il vostro viaggio inizia, sceglierete una classe, brandendo i suoi punti di forza e le sue abilità e progredendo in Wonderlands, otterrete l’accesso al sistema Multi classe aprendo un secondo slot classe, con un vasto mondo di possibili costruzioni di personaggi. Il mondo di Wonderlands è una versione selvaggia e leggermente distorta dell’high fantasy, con un flusso apparentemente infinito di mostri da combattere. Tiny Tina’s Wonderlands è pieno di personaggi affascinanti, esilaranti e fuori dal comune. Dal tirannico Dragon Lord alla stessa Tiny Tina. per maggiori informazioni visitate il sito ufficiale qui. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Vivete un’avventura epica piena di armi uniche, stravaganti e prodigiose. Tuffatevi nel vortice di proiettili, lame e magie del caotico mondo fantasy partorito dall’imprevedibile mente di Tiny Tina. Create il vostro eroe multi classe, affrontate mostri bizzarri e saccheggiate dungeon pieni di bottini. Lanciate incantesimi: la vostra missione è fermare il malvagio Signore dei draghi. Chiunque può unirsi al gruppo e partire all’avventura.



Tiny Tina’s Wonderlands verrà lanciato il 25 Marzo 2022 per Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC tramite D tramite Steam.