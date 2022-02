Nintendo Switch: utili delle vendite fino al 31 dicembre

Nintendo nella sua ultima versione degli utili al 31 dicembre 2021 ha affermato che la console di punta Nintendo Switch ha venduto 103,54 milioni di unità in tutto il mondo. Inoltre un totale di 10,67 milioni di hardware e 85,41 milioni di software sono stati venduti durante i tre mesi precedenti al 31 dicembre e più di 766,41 milioni di giochi sono stati venduti in tutto il mondo.

Nella classifica dei titoli più venduti prima della fine del 2021, al primo posto troviamo Mario Kart 8 Deluxe con 43,35 milioni di copie. Animal Crossing: New Horizons è al secondo posto con solo 37,62 milioni di vendite mentre al terzo troviamo Super Smash Bros.Ultimate con 27, 40 milioni di copie. The Legend of Zelda: Breath of The Wild si trova solo al quarto posto con 25,80 milioni. I titoli di Pokemon, Diamante Lucente e Perla Splendente, sono al nono posto con soli 13,97 milioni di copie. Meglio sono andati Spada e Scudo che hanno conquistato il quinto posto con 23,90 milioni, mentre Let’s Go! Eevee e Pikachu si trovano in ottava posizione con solo 14, 33 milioni di vendite. Tra i software che si trovano fuori dalla top ten troviamo Mario Party Superstars, The Legend of Zelda : Skyward HD, Metroid Dread, New Pokemon Snap, Big Brain Accademy: Brain vs. Brain Di seguito riportiamo la top ten dei titoli più venduti per Nintendo Switch fino al 31 dicembre:

Mario Kart 8 Deluxe Animal Crossing: New Horizons Super Smash Bros.Ultimate The Legend of Zelda: Breath of the Wild Pokemon Spada e Pokemon Scudo Super Mario Odyssey Super Mario Party Let’s Go! Eevee e Let’s Go! Pikachu Pokemon Diamante Lucente e Pokemon Perla Splendente Ring Fit Adventure

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.