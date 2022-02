Dying Light 2 Stay Human: pre caricamento disponibile

Dying Light 2 Stay Human di Techland è senza dubbio uno dei giochi più attesi di questo mese, con un sacco di eccitazione che circonda il suo lancio.

Mentre il gioco horror di sopravvivenza di zombi a mondo aperto è ormai ad un giorno dalla sua uscita che tutti possono controllare e provare, Techland ha reso disponibili i pre-caricamenti per il gioco in arrivo. Il pre-caricamento annunciato tramite un post sul profilo del gioco su Twitter, la casa sviluppatrice ha notificato a tutti che i pre-caricamenti del titolo post apocalittico sono ora attivi, quindi si può essere già pronti per il giorno del lancio per uccidere gli zombi e correre liberamente attraverso il suo sandbox open world, tuttavia gli sviluppatori hanno rilasciato una patch da primo giorno a causa di bug e comportamenti che il gioco ha durante l’esperienza.

La dimensione di pre caricamento del gioco su PC è 29.9 GB, che è inferiore alla dimensione confermata di 60 GB, quindi i giocatori su PC possono aspettarsi download aggiuntivi quando il gioco verrà rilasciato venerdì. Techland ha recentemente rivelato anche un video trailer che mostra le varie trame ramificate del gioco e come ciò influisca sulla narrativa generale, oltre a mostrare le prestazioni del gioco su hardware di ultima generazione.

Dying Light 2 Stay Human verrà lanciato il 4 febbraio per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC, e poi nel corso dell’anno come versione esclusiva per il cloud per Nintendo Switch.