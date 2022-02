Forza Horizon 5: nuova patch del gioco

Il grande successo di Forza Horizon 5 è indiscutibile visto il record di giocatori raggiunto qualche giorno fa, ciò nonostante Playground Games porta diverse correzioni di bug e miglioramenti visivi per PC e tutte le piattaforme.

La casa sviluppatrice ha rilasciato per il suo titolo di simulatore automobilistico, un aggiornamento su tutte le piattaforme, apportando vari miglioramenti e correzioni di bug. Il gioco è uscito da un po’,ed anche se i giocatori si stiano divertendo moltissimo grazie allo stravagante spirito che il titolo stesso ha per le corse, alcuni bug sono sempre stati un leggero fastidio in un’esperienza che risulterebbe eccellente. Per fortuna, Playground Games non ha lasciato il gioco da solo, con un’altra nuova patch che attua varie correzioni.

L’aggiornamento ora disponibile su tutte le piattaforme, risolve molti bug e glitch, facendo sì che vengano aggiunte anche funzioni per rendere più stabile il titolo. Sono state aggiunte anche alcune correzioni specifiche per PC, come il miglioramento della qualità delle texture sullo sfondo durante l’esecuzione del gioco con la grafica in ultra, migliorando per esempio le texture del fogliame. Inoltre il limitatore di frame su PC ora funziona come previsto con questo aggiornamento. Sono stati corretti anche alcuni exploit rimasti che creano comportamenti non previsti nel gioco.

Forza Horizon 5 è disponibile su Xbox Series X/S, Xbox One e PC.