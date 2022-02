Steam: ciclo di sconti ridotto a 28 giorni

Valve ha annunciato (qui) che il 28 marzo il ciclo di sconti per i prodotti venduti su Steam sarà ridotto a 28 giorni.

La modifica dice che tra la fine di uno sconto e l’inizio di un altro devono trascorrere almeno 28 giorni.

Questa modifica si applicherà a tutte le promozioni su Steam, tuttavia i saldi per il capodanno lunare, i saldi estivi, i saldi autunnali e i saldi invernali sono le uniche eccezioni.

Valve ha anche fornito maggiori dettagli sulle regole di sconto specifiche che includono che i prezzi non possono essere modificati mentre una promozione è attiva e un prodotto non può essere scontato per 28 giorni dopo un aumento di prezzo in qualsiasi valuta.

Inoltre, Steam offre agli sviluppatori l’accesso beta a un nuovo strumento di gestione degli sconti, che mira ad aiutarli a gestire la loro partecipazione alle promozioni durante tutto l’anno.

“A partire da oggi apriamo a tutti gli sviluppatori l’accesso beta a un nuovo strumento per la gestione degli sconti e la partecipazione agli eventi promozionali.

Questo strumento centralizzato vi permetterà di vedere tutte le promozioni per le quali si qualificano i vostri giochi.

Offre delle opzioni per filtrare per giochi ed eventi specifici, registrare la propria partecipazione e impostare gli sconti.

Questo nuovo strumento mostrerà inoltre quando un gioco è idoneo per gli eventi promozionali inclusi nel periodo d’attesa dello sconto, per permettervi di vedere con facilità le tempistiche e decidere a quale evento partecipare. È anche possibile creare sconti personalizzati e aggiungere più giochi da offrire contemporaneamente.

Per chi distribuisce più giochi su Steam, speriamo che questo renda molto più facile la configurazione di operazioni come sconti personalizzati simultanei su tutti i vostri giochi, oppure saldi su un gioco di base e su tutti i DLC associati.”

Ricordiamo inoltre che Steam Deck, la nuova console portatile in sviluppo presso Valve, verrà distribuita a partire dal 28 Febbraio (per ulteriori informazioni).