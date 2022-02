The King of Fighters XV: rivelate le dimensioni su PlayStation 5

The King of Fighters XV è un gioco che i fan della serie e del genere tengono d’occhio da tempo, e tutto ciò che è stato mostrato finora ha suggerito che SNK fornirà un altro combattente. Sembra, tuttavia, che il titolo richiederà molto più spazio di archiviazione per la console next gen di Sony. Di recente SNK ha anche fornito dettagli su come sarà la tabella di marcia post-lancio del gioco.

@PlaystationSize è una pagina Twitter che tiene traccia del database PSN e di eventuali aggiornamenti ad esso apportati e, secondo l’account, The King of Fighters XV avrà una dimensione di download di 68,048 GB su PS5, che potrebbe anche aumentare con una patch del day one. Nel frattempo, i pre-caricamenti inizieranno il 15 febbraio (o il 12 febbraio per i possessori della Deluxe Edition, che avranno accesso anticipato a partire dal 15 febbraio). 68 GB non sono eccessivi per la maggior parte dei giochi che vengono lanciati in questi giorni, ma diventano inaspettatamente pesanti per un picchiaduro. Se si pensa che Samurai Showdown di SNK ha una dimensione di 18,63 GB su PS4, mentre il titolo PS5 Guilty Gear Strive ha una dimensione di 11 GB. Naturalmente, ci sono anchele eccezioni come Mortal Kombat 11, che necessitano di molto spazio a causa della loro dimensione. Di seguito una panoramica tramite la pagina ufficiale di Steam:

Sin dal debutto nel 1994, la serie di picchiaduro KOF ha emozionato i giocatori di tutto il mondo grazie ai suoi personaggi accattivanti e a un sistema di gioco unico. Dopo sei anni dall’ultima uscita, il nuovo KOF XV supera tutti i suoi predecessori in termini di grafica, sistemi ed esperienza online.



The King of Fighters XV sarà disponibile dal 17 febbraio per Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.