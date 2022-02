Electronic Arts: prodotti non annunciati

Electronic Arts ha avuto molto da offrire nelle ultime due settimane, anche se il loro sparatutto di punta Battlefield 2042, ad esempio, ha faticato un po’ a fornire una buona esperienza alla community , ma è fiduciosa nel fatto che DICE cambierà il gioco a lungo termine.

La società EA potrebbe prepararsi per guardare avanti e rivelare di più su ciò che è in serbo per il pubblico nei mesi e negli anni a venire. In una recente chiamata sugli utili trimestrali, il capo dell’Ufficio Finanziario della suddetta società, Blake Jorgensen, ha dichiarato che ci sono altri progetti di giochi che devono ancora annunciare, a parte i già annunciati giochi di Star Wars in fase di sviluppo presso Respawn Entertainment. Inoltre, Jorgensen ha anche affermato che l’azienda è interessata ad acquisire nuove case sviluppatrici e società, in modo da far crescere la varietà di prodotti da offrire al pubblico. Jorgensen afferma:

“Abbiamo un gioco Need for Speed ​​in arrivo e ci sono altre tre o quattro cose che non abbiamo ancora annunciato, ma si può immaginare che cerchiamo sempre di trovare modi per far crescere la quantità di prodotti anno dopo anno attraverso nuovi titoli, nuove IP ed espansioni, ed anche acquisizioni. In questo momento siamo in modalità digest, ma non significa che non continueremo a guardare tutto in futuro.”



Con i recenti accordi di acquisizione di cui hanno preso parte Microsoft e Sony, sarebbe curioso vedere se EA acquisterà uno degli studi affermati là fuori. Proprio l’anno scorso hanno completato l’acquisizione di Codemasters. Per quanto riguarda i giochi non annunciati, non si sa esattamente quando verranno comunicati o quanto siano lontani.