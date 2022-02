Demon Slayer The Hinokami Chronicles in uscita su Switch

Aniplex e CyberConnect2 rilasceranno Demon Slayer The Hinokami Chronicles per Switch il 9 giugno in Giappone per 7.480 yen, rivela l’ultimo numero di Weekly Jump.

Weekly Jump, settimanale giapponese molto in voga nel paese del Sol Levante, oggi svela l’annuncio dell’arrivo di Demon Slayer The Hinokami Chronicles per Nintendo Switch.

Sarà inoltre disponibile un’edizione limitata a 11.800 yen, che include i costumi del Paziente di Butterfly Mansion, i costumi aggiuntivi dell’Accademia Kimetsu e 16.000 punti Kimetsu.

Demon Slayer The Hinokami Chronicles è stato lanciato per la prima volta per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam il 14 ottobre 2021 in Giappone e il 15 ottobre in tutto il mondo, e su Switch la pubblicazione probabilmente seguirà un pattern simile.

L’annuncio è circolato a seguito di un trafiletto presente sulla versione odierna di Weekly Jump e non c’è una comunicazione a riguardo da parte del publisher.

(Per approfondire)