Suicide Squad Kill the Justice League posticipato al 2023, rumor

Nel 2020, Rocksteady Studios ha rivelato Suicide Squad: Kill the Justice League, il nuovo progetto dello studio dopo aver completato la sua amata trilogia di Batman: Arkham. Il trailer di rivelazione di Suicide Squad: Kill the Justice League si è concluso con un messaggio che diceva ai fan di aspettarsi il gioco nel 2022. Un nuovo rapporto su Twitter di Jason Schreier di Bloomberg, afferma che la Warner Bros. Interactive ha ritardato Suicide Squad: Kill the Justice League nel 2023.

Schreier afferma di aver sentito la notizia da persone incaricate dello sviluppo in corso di Suicide Squad: Kill la Justice League. Al momento non ci sono state dichiarazioni ufficiali né da Warner Bros. Interactive né da Rocksteady riguardo alla data di uscita di Kill the Justice League, per il momento. La finestra di lancio originale è stata annunciata per la prima volta quando il nuovo capitolo è stato rivelato per la prima volta nel 2020. Anche il ritardo potrebbe non essere particolarmente lungo. Tutto ciò che il nuovo rapporto è in grado di confermare è che il titolo è stato spostato al 2023, ma in primo luogo non conferma quando il gioco sarebbe stato lanciato nel 2022.

C’è sempre la possibilità che questo sia un ritardo molto più grande di quanto sia immediatamente evidente. Potrebbe spingere Kill the Justice League fino alla fine del 2023. Tutto ciò che i fan dei giochi Arkham di Rocksteady o dei giochi legati alla DC in generale possono fare è aspettare pazientemente per ulteriori informazioni. Se il rapporto di Suicide Squad: Kill the Justice League è corretto, una dichiarazione ufficiale probabilmente arriverà presto.

Ricordiamo sempre di prendere queste informazioni con cautela fin quando non saranno pubblicate notizie ufficiali. Suicide Squad: Kill the Justice League è in sviluppo per, PS5, Xbox Series X/S e PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.