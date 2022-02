Twitch: annunciata una partnership con Merlin

Merlin, società di gestione di diritti digitali, ha annunciato oggi un nuovo accordo dinamico con la piattaforma Twitch che, in un’ottica di creator-first, funziona come un potente servizio capace di coinvolgere i suoi fan attorno a nuovi contenuti musicali. Questa partnership ha l’obiettivo di concentrarsi sugli artisti indipendenti e il loro possibile impatto sulla community, creando nuove opportunità di guadagno e sfruttando l’impegno in continua crescita di Twitch sui contenuti audio e musicali.

“Siamo entusiasti di collaborare con Twitch su questa innovativa partnership” ha detto Jeremy Sirota, CEO di Merlin. “Dal primo giorno in cui è iniziata la mia avventura in Merlin abbiamo mantenuto una relazione sinergica con Twitch e sono lieto che il nostro team sia riuscito a delineare un nuovo percorso per i nostri artisti, al fine di coinvolgere le community di tutto l’ecosistema del servizio di livestreaming, sia per la musica che per altri tipi di contenuti. I partner di Merlin sono elettrizzati all’idea di quest’ opportunità per i loro artisti”

Infatti, negli ultimi due anni, Twitch si è evoluto verso un hub sempre più popolare per artisti e musica, proprio per permette maggiori interazioni con i propri fan, generare guadagni e costruire una community super ingaggiata e solida. Il nuovo accordo con Merlin espanderà la relaziona tra i partner di Merlin e Twitch e darà la possibilità di fornire un supporto specifico per tutti i partner e artisti nella creazione di community e nuove opportunità di marketing.

“Questa è davvero un’occasione unica per gli artisti indipendenti”, ha detto Tracy Chan, VP, Head of Music di Twitch. “Il rapporto tra fan e artista si sta evolvendo e siamo orgogliosi di offrire un nuovo percorso di successo per così tanti di loro. La nostra partnership con Merlin mette a disposizione la community di Twitch a tutto l’universo Merlin e siamo grati per il grande lavoro svolto. Sappiamo che insieme possiamo raggiungere grandi obiettivi per un ambito dell’industria musicale che sta diventando sempre più influente.”

Questo accordo darà vita a una serie di nuove esperienze live in tutto mondo, creerà nuove opportunità di marketing per gli artisti e le etichette partner di Merlin (ad esempio attraverso The Collective, il programma incubatore di nuovi artisti lanciato di recente da Twitch) e farà conoscere l’intero ecosistema Twitch a tutti gli artisti indipendenti di Merlin, che rappresentano oltre il 15% della quota di mercato musicale globale. La società, infatti, vanta più di ventimila etichette e centinaia di migliaia di artisti da ogni parte del mondo, offrendo loro supporto e strumenti per facilitare le loro relazioni. Inoltre, Merlin forma e coinvolge i suoi membri su iniziative innovative, nuove idee e opportunità e strumenti di marketing per facilitare la gestione delle loro piattaforme digitali.

Le sinergie tra Twitch e Merlin rappresentano un’importante punto di partenza per una collaborazione a lungo termine, in cui il servizio di live streaming ha anche ideato un percorso per coloro che detengono i diritti musicali per segnalare usi non autorizzati della loro musica.