Animal Crossing: evento per l’anno della tigre

Il capodanno lunare è arrivato e molti dei giochi più popolari di oggi si uniscono ai festeggiamenti con una varietà di cosmetici a tema intorno alle celebrazioni dell’Anno della Tigre.

Animal Crossing New Horizons (per altri eventi) ha rivelato la propria interpretazione dei festeggiamenti con moltissimi contenuti per il Capodanno lunare in arrivo nel popolare gioco di simulazione.

Le vacanze sono uno dei periodi più emozionanti dell’anno per Animal Crossing New Horizons, poiché il franchise è noto per i suoi eventi festivi in-game.

La serie celebra regolarmente il Toy Day ogni dicembre come la versione di Animal Crossing del Natale e presenta molte altre festività durante tutto l’anno che danno il proprio tocco a eventi festivi come Halloween, il Ringraziamento e molti altri.

Ora, con l’inizio ufficiale del capodanno lunare, il gioco sta ancora una volta difendendo lo spirito delle feste con una miriade di oggetti.

Animal Crossing New Horizons ha annunciato martedì tramite l’account Twitter ufficiale del gioco che lo shop del gioco presenterà una selezione di “oggetti divertenti” per aiutare i giocatori a decorare le loro case e isole per il capodanno lunare.

